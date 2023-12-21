Турок сбросил невесту со скалы за отказ выйти замуж

Все произошло летом на мысе Поленте в Чанакалле. Это морское побережье с крутыми скалами и красивыми видами. Низаметтин Гурсу пригласил возлюбленную на романтическое свидание, чтобы сделать ей предложение. Но свидание закончилась трагически - Есим упала с 30-метровой скалы и погибла.

Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей невесты утверждали: Есим не собиралась выходить замуж за Низаметтина и вообще собиралась с ним расстаться. К тому же девушка боялась высоты и никогда бы не подошла к обрыву. Кольцо, которое жених якобы вручил невесте, почему-то осталось у него в кармане. А на мысу полиция нашла разбитые очки девушки - возможное свидетельство борьбы.

В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.

В мае 2023 года Пакистанский суд оправдал мужчину, который убил родную дочь в зале суда за побег от свадьбы.