28 декабря 2024, 13:42

«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву

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Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов в Москву на месяц. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены», - уточнили в компании.

Пассажирам в полном объеме вернут деньги за уже приобретенные билеты.

Авиакомпания Flydubai ранее отменила рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Сочи и Минеральные Воды до 5 января из-за угрозы безопасности полетов.

До этого перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) также приняла решение приостановить рейсы в некоторые города России до окончания расследования крушения в Актау самолета Embraer 190.

В Казахстане 25 декабря потерпел крушение лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный. Он не смог приземлиться в Чечне из-за плотного тумана и плана «Ковер».

Казахстан Самолеты Авиакомпании Туркмения Крушение самолета в Актау
28 декабря 2024, 11:29
Байден почти весь президентский срок провел в отпуске — Маск
Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден почти все время своего президентства провел в отпуске. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети Х.

Миллиардер высказал свое мнение по поводу публикации в Сети, в которой говорилось, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% его президентского срока.

«На самом деле около 100%», - написал Маск.

После того как Байден объявил о завершении своей предвыборной кампании, стали вновь возникать сомнения в его способности эффективно руководить страной. Количество его публичных выступлений заметно сократилось, а продолжительность выходных увеличилась.

Маск поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена и поинтересовался, видел ли кто-либо американского лидера в последнее время В последнее время американский президент часто попадал в различные конфузы. Осенью Байден заблудился рядом с Белым домом. До этого он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены , а однажды политик заблудился на сцене в Нью-Йорке после эмоциональной речи с угрозами всему миру.

США Отпуск Илон Маск Джо Байден
28 декабря 2024, 09:22
Командиры ИГИЛ получили беспилотники для нападения на военные базы РФ в Сирии
РИА «Новости»
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Полевые командиры Исламского государства* получили боевые дроны для выполнения задачи по нападениям на военные базы России в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Разведка Беспилотники Сирия Военные Россия
28 декабря 2024, 09:21
СВР сообщила о подготовке терактов против российских военных в Сирии
РИА «Новости»
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Спецслужбы США и Великобритании проводят подготовку к терактам против российских военных баз в Сирии. Об этом заявили в Службе внешней разведки.

В СВР отметили, что Запад своими провокациями надеется заставить Россию эвакуировать свой военный контингент из Сирии.

Разведка США Великобритания Сирия Россия
28 декабря 2024, 08:32
Трамп захотел предотвратить запрет TikTok в США и обратился в Верховный суд
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение запрета в стране на соцсеть TikTok. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

В апреле действующий американский лидер Джо Байден подписал закон, который предписывает передачу TikTok под управление американской компании под угрозой запрета его работы на территории США.

Эта мера может начать действовать 19 января следующего года. Трамп официально вступит в должность президента на следующий день.

В ходатайстве, которое приводит юрист политика Джон Сауэр, содержится просьба отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы новая администрация нашла решение и предотвратила запрет TikTok.

В документе Трамп подчеркнул, что считает соцсеть, где у него около 15 миллионов подписчиков, «уникальным медиа» и использует ее, чтобы поддерживать связь со своими избирателями.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо ранее заявил, что задержание и арест основателя и владельца Telegram Павла Дурова во Франции не могло пройти без разрешения США. Следующими на очереди могут быть руководители TikTok.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok Джо Байден

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