23 апреля 2024, 22:45

Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян

Freepik
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Авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для пассажиров, путешествующих транзитом через Стамбул в ряд стран Латинской Америки. Текст памятки опубликовали на сайте организации.

В ней сказано, что, к пассажирам, прибывающим в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, могут применять дополнительные меры контроля. Так, «власти страны следования могут отказать во въезде» при несоблюдении ряда правил.

«Пассажиры, не соответствующие одному из условий для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс», - отметили в тексте.

Одними из требований назвали наличие у пассажира кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Также не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

С конца февраля Turkish Airlines не пустила на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян. Каких-либо объяснений перевозчик не предоставил.

Российские дипломаты в Турции активно отслеживали ситуацию с транзитом соотечественников через Стамбул в страны Латинской Америки.

Турция Русский язык Авиакомпании Стамбул Латинская Америка
23 апреля 2024, 22:07
США пообещали новые санкции против российской энергетики
Unsplash
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Американская администрация продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора. Об этом на конференции в Вашингтоне заявил заместитель главы Госдепартамента Джеффри Пайетт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы продолжим закручивать гайки и вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов и связанной с ними инфраструктуры», - сказал дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, санкции коснутся предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Ранее Пайетт заявил, что США хотят уничтожить «Арктик СПГ - 2» , поэтому используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции. Агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект по разработке сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

США Санкции
23 апреля 2024, 21:58
Иран пригрозил Израилю полным уничтожением за новый удар
РИА «Новости»
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Израиль может прекратить свое существование, если решит снова атаковать Иран. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси на выступлении перед студентами Лахорского университета в Пакистане. Его слова привело агентство IRNA.

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», - сказал Раиси.

Ранее газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля. В пятницу, 19 апреля, в Иране сообщили о том, что система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля в рамках операции «Правдивое обещание». Практически все снаряды сбила система ПВО «Железный купол». До этого Израиль атаковал иранское посольство в Сирии.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран
23 апреля 2024, 20:44
Британия заявила о планах разместить в Польше свои истребители
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Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в 2025 году для патрулирования воздушного пространства республики. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам Сунака, таким образом Британия покажет свое серьезное отношение к вопросу обеспечения противовоздушной обороны в республике.

«Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь самолеты Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, что мы хотим помочь патрулировать небо Польши», - отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак пообещал Украине предоставить рекордный за всю историю Великобритании пакет военной помощи в 500 миллионов фунтов.

В беседе с «360» политолог Норат Аджамян заявил, что британские власти помогают Украине, чтобы затянуть конфликт с Россией и дать возможность батальонам ВСУ продержаться на поле боя.

Великобритания Истребители Самолеты Польша Риши Сунак
23 апреля 2024, 20:01
Греф не поддержал идею создания единого центра международных расчетов
РИА «Новости»
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Несмотря на трудности с проведением российских трансакций в банках Китая и Турции, сейчас нет необходимости создавать единый центр расчетов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова привели «Известия».

«Мы решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения будут найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», - сказал он.

С подобной идеей ранее выступил бизнесмен Виктор Вексельберг после отказа турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.

В феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать переводы от российских финансовых организаций на фоне опасений вторичных санкций со стороны США.

Вслед за Турцией и КНР россиянам стали отказывать в обслуживании и банки ОАЭ. Участники рынка связали это с риском попасть в американские санкционные списки.

США Турция Банки Санкции Китай

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