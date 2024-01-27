27 января 2024, 19:36

Туристов из США предупредили о массовых убийствах на популярном курорте

Pxhere
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Посольство Соединенных Штатов предупредило туристов об опасности на Багамских островах. Сообщение появилось на сайте диппредставительства.

С начала 2024 года на популярном курорте зафиксировали 18 жертв среди путешественников.

«Убийства происходили в любое время, в том числе средь бела дня на улицах», - заявили в американском посольстве.

Дипломаты призвали людей не сопротивляться физически в случае нападения. Особую осторожность следует проявить отдыхающим в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

Ранее россиянам назвали самые опасные районы Стамбула и призвали отказаться от прогулок там. Путешественников призвали не появляться в местах Тарлабаши, Хаджихюсрев, Султанбейли и Газиосманпаса.

В сентября 2023 года россиянка погибла в Турции от рук сирийца. Преступление совершили в северной части города Эрзурум.

США Турция Убийства Преступления
27 января 2024, 20:18
Германия протестирует четырехдневную рабочую неделю в феврале
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В Германии начнутся испытания по внедрению сокращенной рабочей недели. Четырехдневку запустят в тестовом режиме 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, сотни работников предприятий будут получать еженедельно дополнительный выходной с сохранением полной ставки.

Авторы статьи уточнили, что исследование четырехдневки продлится до августа этого года. В эксперименте поучаствуют 45 компаний.

По итогам тестирования примут решение, стоит ли вводить третий выходной на постоянной основе, чтобы увеличить производительность труда.

Германия столкнулась с нехваткой денег для реализации собственных проектов из-за роста затрат на поддержку Украины. С таким заявлением в ходе своего выступления в бундестаге заявил министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Правительство Германии объявило, что в 2024 году направит на помощь Украине более семи миллиардов евро.

Германия Работа
27 января 2024, 18:55
Сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами
Pxhere
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В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN, страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.

«Президент Джо Байден пообещал использовать полномочия, приняв гораздо более жесткие меры в области, которую многие избиратели считают более слабой, чем у бывшего президента Дональда Трампа», - передало СМИ.

Соглашение Сената могут обнародовать на следующей неделе. Как отметили журналисты, оно также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища в течение шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до 10 лет.

Как заявил американский лидер Джо Байден , набор реформ для обеспечения безопасности границ, если его примут, станет «самым жестким и справедливым». Предполагается. что новый закон позволит президенту Соединенных Штатов закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной».

В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN , страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.

США Мигранты Законы Дональд Трамп Джо Байден
27 января 2024, 17:39
«Мы в вечном долгу». Съезд партии ССВ в Германии начался с благодарности Красной армии
РИА «Новости»
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Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) открылось словами благодарности Красной армии от члена партии, журналистки и писательницы Даниэлы Дан. Ее выступление транслировали на сайте ССВ.

Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) открылось словами благодарности Красной армии от члена партии, журналистки и писательницы Даниэлы Дан. Ее выступление транслировали на сайте ССВ.

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними», - подчеркнула Дан.

Это чувство останется неизменным, невзирая на ситуацию в мире, добавила она. Журналистка добавила, что именно советские солдаты освободили концлагерь Аушвиц. Партия стремится сохранить память о преступлениях немцев против человечества и сделать из истории выводы, указала Даниэла Дан.

В мире 27 января отмечается День памяти жертв холокоста.

Ранее «360» рассказал , как судили престарелых гитлеровцев, которые думали, что навсегда избежали наказания.

Германия История Армия Великая Отечественная война
27 января 2024, 17:31
Германия приняла всю ответственность за блокаду Ленинграда
РИА «Новости»
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Германия приняла всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Заявление Министерства иностранных дел ФРГ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных преступлений во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде», - сказали в МИД ФРГ.

Правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники. Министерство иностранных дел страны уточнило, что память о военной оккупации города должна передаваться.

В сентябре 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. Это был один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Противник не жалел вооружения, выпуская по городу тысячи снарядов и бомб. Жители оказались в тяжелейших условиях с ограниченными запасами продовольствия, но не растеряли мужества и стойкости. Отвага ленинградцев навсегда осталась в памяти всего мира.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину памятной даты, преклонив колено, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Германия Преступления Военные Владимир Путин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война

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