Туристов из США предупредили о массовых убийствах на популярном курорте

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С начала 2024 года на популярном курорте зафиксировали 18 жертв среди путешественников.

«Убийства происходили в любое время, в том числе средь бела дня на улицах», - заявили в американском посольстве.

Дипломаты призвали людей не сопротивляться физически в случае нападения. Особую осторожность следует проявить отдыхающим в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

Ранее россиянам назвали самые опасные районы Стамбула и призвали отказаться от прогулок там. Путешественников призвали не появляться в местах Тарлабаши, Хаджихюсрев, Султанбейли и Газиосманпаса.

В сентября 2023 года россиянка погибла в Турции от рук сирийца. Преступление совершили в северной части города Эрзурум.