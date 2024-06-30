Туристов из Казахстана заподозрили в поджоге леса на греческом острове

По ее информации, туристы уже покинули Грецию, поэтому прокуратура запросила помощь у властей Казахстана. По версии следствия, путешественники 22 июня запустили пиротехнику с яхты у побережья острова, из-за фейерверков загорелся лес. Греческий телеканал Mega предположил, что среди обвиняемых был крупный казахстанский бизнесмен.

Ранее эмигрант из Румынии поджог церковь святого Михана в центре Дублина. Из-за пожара пострадали хранившиеся в крипте мумии, в том числе 800-летние останки крестоносца. Мужчину арестовали, объяснить причину своего поступка он не смог.