Туристку из Польши возмутило количество россиян в Египте

Гражданка Польши Эмилия пожаловалась, что отдыхала в Египте «с Россией на заднем плане». На осенние каникулы девушка отправилась в Шарм-эш-Шейх.

«Правда, я слышала о толпе российских туристов, но солнце, жара, пляжи и бассейны соблазнили меня полететь на Синайский полуостров», - написала Эмилия.

Полячка рассказала, что встретила огромное количество российских туристов сначала в аэропорту, а потом и в отеле. Но больше всего ее возмутило, что ее и саму принимали за русскую. Сотрудники отеля пытались с ней говорить на русском языке и выдали русские брошюры.

При этом Эмилия привела никаких эпизодов плохого поведения россиян и признала, что отдых оказался «на удивление тихим».

«Тем не менее, во время моего египетского отдыха мне пришлось жить среди русских», - пожаловалась туристка.

Полячка была крайне недовольна, что нигде не могла скрыться от русской речи.

«Мы приземлились в баре, где сидели 10 русских на квадратный метр. Играла русская музыка, те пели, смеялись и прекрасно веселились. Тогда я поняла, что больше нет места, куда я могу пойти и не слушать этот язык», - заключила Эмилия.