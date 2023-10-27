Туристку из Польши возмутило количество россиян в Египте
Туристка из Польши, вернувшаяся с отдыха в Египте, пожаловалась на большое количество россиян и русскую речь на курорте. Письмо женщины опубликовал польский портал Onet.
Гражданка Польши Эмилия пожаловалась, что отдыхала в Египте «с Россией на заднем плане». На осенние каникулы девушка отправилась в Шарм-эш-Шейх.
«Правда, я слышала о толпе российских туристов, но солнце, жара, пляжи и бассейны соблазнили меня полететь на Синайский полуостров», - написала Эмилия.
Полячка рассказала, что встретила огромное количество российских туристов сначала в аэропорту, а потом и в отеле. Но больше всего ее возмутило, что ее и саму принимали за русскую. Сотрудники отеля пытались с ней говорить на русском языке и выдали русские брошюры.
При этом Эмилия привела никаких эпизодов плохого поведения россиян и признала, что отдых оказался «на удивление тихим».
«Тем не менее, во время моего египетского отдыха мне пришлось жить среди русских», - пожаловалась туристка.
Полячка была крайне недовольна, что нигде не могла скрыться от русской речи.
«Мы приземлились в баре, где сидели 10 русских на квадратный метр. Играла русская музыка, те пели, смеялись и прекрасно веселились. Тогда я поняла, что больше нет места, куда я могу пойти и не слушать этот язык», - заключила Эмилия.