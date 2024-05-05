Туристка погибла в Ирландии, сорвавшись с двухсотметровой скалы

Девушка на утесах Мохер пыталась подняться по туристической тропе. В какой-то момент она оступилась и упала со скалы, высота которой составляет 214 метров.

Туристка рухнула в реку. Сотрудники экстренных служб вытащили девушку из водоема, но спасти ее не удалось. По информации местных властей, произошедшее признали несчастным случаем.

Ранее 40-летняя жительница России сорвалась с края скалистого участка трассы в Гагре. Туристка получила серьезные травмы, ее привезли в больницу. Однако, несмотря на все усилия медиков, она скончалась.