Туристка погибла из-за обрушения стеклянного моста в Индонезии

Все произошло утром в среду, 25 октября. Одна из стеклянных пластин моста разбилась, когда по ней шли четыре туриста.

«Когда стекло разбилось, два человека ухватились за опоры на стеклянном мосту, а еще два человека упали», - сообщил главный комиссар окружной полиции Эди Суранта Ситепу.

По словам комиссара, с моста, расположенного на высоте 10 метров, упали две туристки. В результате падения одна из них погибла, а другая получила серьезные травмы.

Стеклянный мост считался местной достопримечательностью и точкой притяжения для туристов.

В четверг, 19 октября, железобетонный автомобильный мост обрушился в поселке Базово Новосибирской области. По сообщению территориального управления автомобильных дорог региона, мост через реку Карасук пришел в негодность из-за крена опоры и обрушился.