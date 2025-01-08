Туристам в Египте посоветовали надевать купальники поскромнее из-за акул

Туристам еще раз напомнили, что кормление рыбы может привлечь внимание хищников. Кроме того, на курорте полностью запретили рыбалку, как туристам, так и местным жителям.

В рекомендациях для путешественников в первую очередь обращают внимание на необходимость соблюдать осторожность при выборе купальных костюмов. Не рекомендуется плавать в ярких и блестящих моделях. Также важно заходить в воду группами, а не в одиночку.

Особо опасным считается плавание в открытой воде в ранние утренние часы или на закате. Отдыхающим рекомендуют как можно скорее выйти на берег, если они поранятся о кораллы, ведь акулы могут почувствовать кровь в воде издалека.

Ранее акула напала на двух итальянцев около побережья египетского курортного города Марса-Алам. Один мужчина погиб , второй получил ранения. Никто из россиян не пострадал. Как уточнило издание Ura.ru , происшествие произошло вне зоны, предназначенной для купания.