Турист вырвал кондиционер из стены испанского отеля из-за холода

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По данным издания, 21-летний немец принес на стойку администрации отеля в испанском С’Аренале демонтированный кондиционер. Он заявил, что в номере стало слишком холодно.

Сотрудники гостиницы сообщили о произошедшем в полицию. В результате в номере отеля повредило электросистемы и трубы. Постояльца задержали за нанесение ущерба.

Ранее гражданин США Джозеф Татер ударил полицейского в Москве и устроил дебош в ОВД. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на месте происшествия.

Следователи предъявили американцу обвинение в насилии в отношении представителя власти. Суд арестовал его на два месяца - до 14 октября.