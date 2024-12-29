29 декабря 2024, 17:35

Турист погиб на египетском курорте из-за нападения акулы

Unsplash
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В Красном море, у побережья курортного города Марса-Алам, турист погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.

«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб», - отметили в ведомстве.

Нападение акулы произошло за пределами зоны для плавания. Как рассказали РИА «Новости» в Генеральном консульстве в Хургаде, никто из россиян не пострадал. Погибший и пострадавший - итальянцы.

Ранее акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти спустя день после свадьбы. ЧП произошло на Нью-Провиденс, она приехала на отдых вместе с семьей.

Египет Акулы
29 декабря 2024, 17:00
Лавров пригрозил США и НАТО решительным военно-техническим ответом на провокации
РИА «Новости»
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Белый дом и НАТО в случае создания новых ракетных угроз получат от России отпор в виде военно-технических контрмер. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Дипломату задали вопрос, возможно ли при нынешнем положении дел повторение «двойного решения НАТО». Лавров отказался рассуждать о том, как принимают решения в альянсе, и что происходит в головах у руководителей блока. Он подчеркнул, что Россия готова к любому возможному повороту событий.

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», - добавил министр.

По его словам, Россию заинтересует только комплексная работа для снижения конфликтного потенциала, в том числе устранение первопричин противоречий в вопросах безопасности. В качестве примера он напомнил о расширении НАТО на восток.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник предположил, что украинские власти могут согласиться на несвязанные с НАТО гарантии безопасности и провести переговоры. По его мнению, для того союзникам потребуется четко прописать, какими средствами они будут помогать защищать страну.

США Сергей Лавров НАТО МИД РФ
29 декабря 2024, 15:30
Недельный траур объявили в Южной Корее из-за крушения самолета
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета в Муане. Его заявление опубликовала пресс-служба офиса премьера Кореи.

«Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января национальный семидневный траур. В рамках него будут организованы траурные залы в аэропорту Муана, Сеуле, Кванджу, Чолла-Намдо и еще 17 регионах для выражения соболезнований», - говорится в сообщении.

Все государственные учреждения, учреждения местных властей и министерства приспустят государственные флаги, а госслужащие наденут траурные ленты, чтобы почтить память погибших.

Ранее стало известно, что пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане.

Аэропорт в Муане предупреждал экипаж Boeing о риске столкновения с птицами.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 12:22
«Наводит порядок». В полиции Нью-Йорка прошли чистки из-за секс-скандала
Unsplash
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Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей. Это стало следствием крупного секс-скандала, который разразился в ее ведомстве. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бюро внутренних дел не осуществляло должного контроля, сообщил источник издания. Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после того, как разразился секс-скандал с участием главы департамента. Лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от нее «нежелательных сексуальных услуг» в обмен на возможность сверхурочной работы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал уволить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за публикации о метро в городе. В тот же день, когда в метро Нью-Йорка произошли два нападения с ножом и одного человека сожгли заживо, градоначальница опубликовала в сети серию фото с пассажирами. И рассказала об успехах своих усилий по обеспечению безопасности в подземном транспорте.

Нью-Йорк Полиция
29 декабря 2024, 11:11
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
Global Look Press
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Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Трансляцию инаугурации провел сайт парламента.

Кавелашвили произнес торжественную клятву, прозвучал государственный гимн. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

Выборы в Грузии состоялись 14 декабря. Они проводились по новой системе - голоса за единственного кандидата отдавали члены коллегии выборщиков. До этого президента избирали с помощью всенародного голосования.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил 224 из 300 голосов. Для победы ему нужно было набрать более 200. Выборная коллегия состояла из 150 депутатов парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов муниципальных органов власти различных регионов.

Действующий на тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов.

Грузия Выборы президента Грузии 2024

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