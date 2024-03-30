Турецкой авиакомпании запретили летать через Европу из-за «связей с Россией»

Пограничники из России находятся вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом изданию 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

«Наблюдательные посты разместили в 2020 году для стабилизации ситуации за российский счет», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянская сторона не решилась в правовом плане узаконить размещение российских сил.

Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией , как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Он отмечал, что республике нужно определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекратить деятельность пограничников в аэропорту Звартноц.