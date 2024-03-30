Турецкой авиакомпании запретили летать через Европу из-за «связей с Россией»
Власти Евросоюза запретили турецкой компании Southwind Airlines летать через Европу из-за антироссийских санкций. Об этом заявило турецкое издание Turizm Güncel.
Власти Евросоюза запретили турецкой компании Southwind Airlines летать через Европу из-за антироссийских санкций. Об этом заявило турецкое издание Turizm Güncel.
По данным издания, Брюссель предупредил страны ЕС, что самолеты Southwind Airlines не могут взлетать и совершать посадку на их территории, а также находиться в воздушном пространстве Европы «в соответствии санкционным регламентом».
Накануне вечером в АТОР заявили о задержке рейса авиакомпании Air Cairo, который фактически выполняла Southwind Airlines с технической посадкой в Хургаде. На этом самолете должны были лететь клиенты Coral Travel и PEGAS Touristik. Туроператоры разместили пассажиров в отелях и предоставили им питание.
Европейский суд ранее разрешил россиянам, владеющим частными лицензиями, совершать полеты в воздушном пространстве стран ЕС.