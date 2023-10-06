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Запад, по его словам, устал от украинского кризиса, и спустя полтора года после начала СВО прозвучали призывы остановить конфликт. По словам журналиста, к этому времени и США как архитектор столкновения, и Россия достигли некоторых успехов, а в чем-то разочаровались.

«Россия сорвала попытку США поставить под угрозу выживание страны, используя Украину. Владимир Путин, заявивший, что присоединил богатые ресурсами регионы Украины, такие как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, в дополнение к Крыму разрушил стратегию США по окружению», - сказал он.

Берджан Тутар заявил, что цель американского правительства состояла в том, чтобы продолжить расширение НАТО , поддержать экономические и стратегические разработки Евросоюза, подорвать отношения России и Китая. По его мнению, частично выполнить эти задачи удалось. Однако США разочаровали антироссийские санкции и отсутствие союзников за пределами Европы.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил НАТО в попытке уничтожить Россию. Он сказал, что мир оказался на пороге глобального конфликта.