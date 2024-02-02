Турецкий политик призвал не отказываться от работы с Россией из-за давления США

«Правительство Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность», - отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия является одним из важным торговых и энергетических партнеров Турции. Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой в экономике, добавил Перинчек.

Лидер Vatan напомнил, что в прошлом турецкие власти уже пробовали отказаться от работы с Россией. Однако это привело к негативным результатам. И все старания проигнорировать этот факт безуспешны, подытожил Перинчек.

Ранее США пригрозили вторичными санкциями тем, кто помогает России. Турецкие банки испугались возможного отключения от международной финансовой системы, что повлияло на их российских клиентов. Однако теперь в Турции ищут альтернативные способы осуществления денежных переводов при взаиморасчетах.