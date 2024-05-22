Турецкий политик не исключили версию диверсии при крушении вертолета с Раиси

В беседе с газетой Aydınlık он призвал не удивляться, если крушение действительно окажется диверсией. Турецкий политик заявил, что доверяет заявлениям иранского государства, которое назвал случившееся несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», - отметил он.

Перинчек назвал Иран одной из ведущих стран, которая борется против американского империализма и израильского сионизма. Поэтому страна вполне может стать мишенью для подобных убийств, уточнил политик.

Он добавил, что ситуация, при которой Раиси не мог быть защищен, прискорбная.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что народу Ирана стало лучше в результате гибели президента. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут оплакивать Раиси.