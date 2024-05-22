22 мая 2024, 07:58

Турецкий политик не исключили версию диверсии при крушении вертолета с Раиси

РИА «Новости»
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Крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могло быть диверсией. Такую версию не исключил лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек.

В беседе с газетой Aydınlık он призвал не удивляться, если крушение действительно окажется диверсией. Турецкий политик заявил, что доверяет заявлениям иранского государства, которое назвал случившееся несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», - отметил он.

Перинчек назвал Иран одной из ведущих стран, которая борется против американского империализма и израильского сионизма. Поэтому страна вполне может стать мишенью для подобных убийств, уточнил политик.

Он добавил, что ситуация, при которой Раиси не мог быть защищен, прискорбная.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что народу Ирана стало лучше в результате гибели президента. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут оплакивать Раиси.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 08:36
Володин назвал МУС «карманной» структурой и указал на политическое мошенничество США
РИА «Новости»
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США используют политическое мошенничество, угрожая санкциями судьям МУС. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он напомнил, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинских радикалов ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их обвиняют в военных преступлениях, в том числе против человечности.

До руководства ХАМАС Соединенным Штатам нет никакого дела, указал Володин. Однако Нетаньяху власти США начали защищать. В адрес судей МУС с американской стороны стали звучать угрозы и обещания санкций. В истории это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда стал лидер ближайшего союзника США, отметил политик.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», - подчеркнул Володин.

Для США неприемлемо, когда такие «карманные структуры», как МУС, ПАСЕ или Европарламент принимают решения против воли гегемона. Они устраивают Соединенные Штаты «в виде декораций для управления миром», добавил Володин.

США Суд Преступления Санкции
22 мая 2024, 07:52
Проблемы при строительстве «щита» от России обнаружили в Польше
РИА «Новости»
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Задуманный польскими властями проект по существенному укреплению государственной границы с Россией и Белоруссией  столкнется с огромными проблемами. Об этом сообщил военный аналитик Ярослав Вольский.

«В данном случае самая большая проблема законодательная. Вопреки расхожему мнению, у государства в собственности мало земли. Значительная часть территорий принадлежит частным лицам», - привело слова эксперта издание Rzeczpospolita.

Вольский добавил, что властям придется платить владельцу земли компенсацию либо полностью выкупать ее, а это достаточно крупные деньги.

«Также в Польше слишком мало специалистов, которые способны реализовать столь масштабный проект», - добавил военный аналитик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделить на укрепление своей восточной границы 2,5 миллиарда долларов.

Россия Польша
22 мая 2024, 07:18
Последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ оценили в МИД
РИА «Новости»
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Если Евросоюз запретит российского сжиженного природного газа в рамках очередного пакета санкций, то Россия не останется без покупателей в других частях мира. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«На этот энергоресурс спрос только растет, мы не останемся без покупателей. Как известно, особенностью СПГ является его глобальный характер, сжиженный газ может путешествовать по миру. Здесь открываются самые широкие горизонты, спрос на газ растет», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников добавил, что любые попытки западных стран помешать торговле России со странами мирового большинства обречено на провал заведомо.

Ранее США наложили запрет на ввоз в страну российского урана. Президент Джо Байден отмечал, что такая мера якобы укрепит экономическую и энергетическую безопасность государства.

США Газ Санкции Россия
22 мая 2024, 05:33
Стали известны новые подробности крушения вертолета президента Ирана
РИА «Новости»
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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили поделился новыми подробностями крушения вертолета, на борту которого находился Эбрахим Раиси. Сам он летел в другой машине.

Всего в воздушной колонне было три вертолета, причем остальные два благополучно приземлились, процитировало слова чиновника иранское агентство IRNA.

Эсмаили отметил, что во время полета были нормальные погодные условия. Только в районе медного рудника Сунгун, находящегося в иранской провинции Восточный Азербайджан, было облачно. При этом облака были немного выше винтокрылых машин.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», - заявил чиновник.

Эсмаили добавил, что спустя 30 секунд после увеличения высоты их пилот понял, что президентский вертолет пропал. Они отправились на поиски, но не смогли установить с ним контакт. Тогда уже допускали, что машина разбилась.

Экипаж вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшей машины, никто не отвечал. Чуть позже на связь вышел имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который умер через несколько часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал иранского президента «человеком слова» , а его гибель - большой потерей.

Вертолеты Иран Ближний Восток Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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