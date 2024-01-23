Турецкий парламент проголосует по заявке о вступлении Швеции в НАТО до конца вторника

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В конце прошлого года комитет парламента по международным делам признал заявку Швеции о вступлении в НАТО. После этого необходима подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведская сторона подала заявку на вступление в НАТО в 2022-м. Состоящая в альянсе Турция решила выдвинуть условия, которые Стокгольму нужно выполнить для ратификации документа Анкарой.

В октябре прошлого года Эрдоган направил на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют.