26 декабря 2023, 19:19

Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

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Комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила заявку Швеции о вступлении в НАТО. Соответствующее решение приняли во время заседания 26 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Далее планируют вынести протокол на голосование Генеральной Ассамблеи. О его дате пока не сообщается.

Недавно вступившая в НАТО Финляндия объявила об увеличении производства боеприпасов. Министр обороны республики Антти Хаккянен заявил о начале «новой холодной войне». Он пояснил, что страны Запада не сразу осознали всю военную мощь России и рассматривали начавшуюся в 2022 году спецоперацию как краткосрочную проблему.

Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония также заключили с США оборонные соглашения, предусматривающие размещение в регионе американских войск и проведение там учений.

Турция Швеция НАТО
26 декабря 2023, 18:45
Россия и Индия заключили соглашения по будущим блокам АЭС «Куданкулам»
Unsplash
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Индия и Россия заключили важные соглашения, касающиеся будущих блоков атомной электростанции «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта „Куданкулам“», - процитировало его РИА «Новости».

Джайшанкар отметил, что при подписании присутствовал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия сооружает в Индии АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. Работы идут в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1988 году, а также с дополнением к нему от 1998 года.

Первый блок станции уже передали заказчику окончательно, а второй сдали в гарантийную эксплуатацию. Сейчас на «Куданкуламе» строят третий, четвертый, пятый и шестой энергоблоки в рамках второй и третьей очередей атомной электростанции.

Глава МИД Индии проведет в России несколько дней. В планах у Джайшанкара встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств должны обсудить отношения двух государств, а также международную повестку.

Индия Россия АЭС
26 декабря 2023, 18:29
Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию
Unsplash
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Министерство экономики Тайваня расширит ограничения на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 25 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В список экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров. Речь идет об электронных компонентах, а том числе микросхемах, телекоммуникационном оборудовании, лазерах и навигационных системах.

Тайвань поддержал антироссийские санкции после начала спецоперации. Весной 2022 года Минэкономики страны запретило поставлять в Россию и Белоруссию процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников. В январе 2023 года власти расширили список ограничений и включили в него позиции, связанные с веществами ядерной энергетики.

Власти Южной Кореи тоже введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство страны ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, станков, тяжелой строительной техники и деталей самолетов.

Белоруссия Экспорт Санкции Россия Тайвань
26 декабря 2023, 18:28
Британские экономисты предсказали, когда Китай обгонит США по размеру ВВП
Unsplash
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Китай может занять первое место в мире по объемам ВВП, но это произойдет не ранее 2037 года. Об этом заявил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), сообщила газета The Telegraph.

Экономисты отметили, что китайская экономика может обойти США и стать лидирующей в мире только к этому времени, так как из-за кризиса в сфере недвижимости перспективы роста сильно упали. В 2021 году аналитики прогнозировали, что КНР займет первую строчку по уровню ВВП уже к 2030-му, но последствия пандемии резко снизили уровень экономического развития страны.

Согласно докладу СЕВR, Россия находится на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики добавили, что страна может в 2024 году занять 11-ю строчку в списке государств с самым большим ВВП.

Ранее газета Financial Times заявила, что власти КНР намеренно снижают статус Народного банка Китая. По прогнозам издания, Национальное управление финансового регулирования в будущем поглотит китайский Центробанк и возьмет на себя контроль за финансовой деятельностью в стране.

США Россия Китай Экономика ВВП
26 декабря 2023, 18:00
Алиев и Пашинян впервые встретились после переговоров о статусе Карабаха
Пресс-служба Кремля
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые лично поприветствовали друг друга после событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча Пашиняна и Алиева прошла на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, они обменялись рукопожатиями. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении впервые встретились после военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее Алиев назвал тему карабахского вопроса полностью закрытой. Обострение в регионе произошло в сентябре 2023 года. Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о ее упразднении, территории перешли под контроль Азербайджана.

Спикер парламента Армении Ален Симонян признал территориальную целостность соседней страны и отметил, что государство закрыло карабахский вопрос. По мнению Пашиняна, упразднение НКР являлось неизбежным , а проблема необходимости сдачи территорий существовала еще в 2016 году.

Армения Санкт-Петербург Переговоры Нагорный Карабах Азербайджан

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