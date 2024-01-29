Турецкий дипломат заявил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в феврале

«Наши ожидания, ориентировочно, февраль», - заявил собеседник.

Он пояснил, что переговоры будут зависеть от графика президентов. Сейчас их согласовывают по дипломатическим каналам.

Президент России ранее сообщил, что намерен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. В Кремле пообещали, что своевременно проинформируют о встрече двух лидеров, когда появится определенность.

Турецкие СМИ писали, что Путин может прилететь в Турцию 12 февраля. Однако официального подтверждения этих данных не было.