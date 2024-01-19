Турецкий дипломат опроверг переговоры по альтернативе зерновой сделке

«Различные версии выдвигались, обсуждались», - заявил собеседник агентства.

Однако целью Турции является возобновление сделки в первоначальном виде, пояснил он. Источник признал, что сейчас это осуществить сложно.

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил ранее, что Киев ищет альтернативу зерновой сделке. В России подчеркивали, что перспектив для возобновления соглашения пока нет.

В 2023 году объемы экспорта российского зерна значительно выросли. На этом фоне Россия не заинтересована в зерновой сделке, сообщили в Минсельхозе РФ.