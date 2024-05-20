Турецкий беспилотник обнаружил «источник тепла» в районе поиска вертолета Раиси

Информацию подтвердил командующий КСИР. Он отметил, что источником тепла, предположительно, могут быть обломки потерпевшего крушения вертолета. СМИ сообщили, что обнаруженный источник тепла находится рядом с иранской деревней Тавиль, что в 30 километрах от азербайджанской границы. Информацию подтвердил глава Иранского общества Красного полумесяца.

Спасатели выдвинулись по обозначенным координатам, которые могут быть местом аварии вертолета иранского президента. Они прибудут в точку в ближайшее время.

За полетом турецкого БПЛА, задействованного в поисковой операции, следили более 200 тысяч человек. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.