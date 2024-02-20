Турецкий банк озвучил условия для открытия счета гражданам России

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По его словам, для открытия счета гражданину России следует предъявить банку вид на жительство, право на работу или специальную визу.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», - отметил представитель Ziraat.

Он добавил, что банковским организациям не запрещали открывать счета российским гражданам.

Ранее частные турецкие банки столкнулись с угрозами со стороны США из-за работы с Россией. Американская сторона потребовала тщательно проверять переводы в связи со введением антироссийских санкций. По словам источника РИА «Новости» в банковском секторе, предупреждения США финансовым организациям Турции дошли до «угрожающего тона».