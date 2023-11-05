Турецким судам разрешили заходить в порты Египта для лечения раненых в Газе

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Глава ведомства заявлял, что Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в аэропорту Египта Эль-Ариш. Двум предназначенным для этого кораблям позволили зайти в египетские порты.

Палестинское движение ХАМАС утром 7 октября выпустило по израильским городам тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде сектора Газа.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал действия израильской армии в палестинском анклаве «операцией по истреблению в нацистском стиле». По его словам, Израиль совершает военные преступления.

Ранее ЦАХАЛ атаковал школу Усамы бен Заида в сектора Газа, где укрывались беженцы. Десятки мирных жителей получили ранения.