Турецким судам разрешили заходить в порты Египта для лечения раненых в Газе
Власти Египта разрешили двум судам из Турции с полевыми госпиталями войти в свои порты для лечения раненых в Газе. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Х.
Глава ведомства заявлял, что Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в аэропорту Египта Эль-Ариш. Двум предназначенным для этого кораблям позволили зайти в египетские порты.
Палестинское движение ХАМАС утром 7 октября выпустило по израильским городам тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде сектора Газа.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал действия израильской армии в палестинском анклаве «операцией по истреблению в нацистском стиле». По его словам, Израиль совершает военные преступления.
Ранее ЦАХАЛ атаковал школу Усамы бен Заида в сектора Газа, где укрывались беженцы. Десятки мирных жителей получили ранения.