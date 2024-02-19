19 февраля 2024, 08:20

Турецкие школьники перестанут отмечать западные праздники

piqsels
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Министерство образования Турции запретило отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям страны. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, частные школы не смогут праздновать Хэллоуин, Рождество и Пасху. В постановлении министерства образования отметили, что таким образовательным учреждениям запрещается проводить «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации».

Журналисты подчеркнули, что на празднование Хэллоуина в частных школах обратили внимание в 2023 году.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец высказала мнение, что запрещать в России День святого Валентина не нужно. Вместо этого она предложила популяризировать отечественный праздник День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.

Праздники Турция Школы Школьники Запад Хэллоуин Образование
19 февраля 2024, 07:27
Банки ОАЭ стали закрывать счета россиян
Unsplash
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Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, работающих с ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

Отмечается, что банки ОАЭ прекратили принимать деньги из России и проводить платежи в Россию в основном из-за вторичных санкций, объявленных США в декабре 2023 года. При этом сложности с расчетами начались задолго до них. По словам одного из бизнесменов, возможности платить из РФ не было уже с сентября. Тогда в цепочку добавили Гонконг как промежуточную юрисдикцию, банки предлагали выгодную конвертацию и не разглашали иностранным организациям данные о конечных бенефициарах. Но с февраля платежи из России перестал принимать и гонконгский банк.

Как уточнил один из собеседников издания, сохраняется возможность договориться с менеджером в частном порядке, но при первой же проверке ему грозит увольнение. А близкий к правительству России источник пояснил, что о проблеме в кабмине знают, однако считают некритичной.

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Об этом написали « Ведомости » со ссылкой на трех бизнесменов, работающих с ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

Банки Санкции Россия ОАЭ Деньги
19 февраля 2024, 07:02
Межплеменные столкновения в Папуа — Новой Гвинее привели к рекордному количеству жертв
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В высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Стычка произошла в провинции Энга. Полиция Папуа - Новой Гвинеи объявила о гибели по меньшей мере 53 человек. Противники окружили и расстреляли их. Этот случай привел к новой волне эскалации межплеменных конфликтов.

Позднее полиция сообщила об увеличении количества жертв до 64 человек. Agence France-Presse назвало этот случай крупнейшим по числу погибших столкновением в высокогорье Папуа - Новой Гвинеи.

Конфликты продолжились в Африке. Боевики действовали с применением оружия, поставленного Украине странами Запада. Доктор наук в области изучения мира и конфликтов Мариам Шах заявила о перепродаже вооружений на черный рынок и предостерегла союзников от игнорирования этой проблемы.

В высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи более 50 человек погибли из-за межплеменных столкновений. Они попали в засаду, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Австралия
19 февраля 2024, 05:18
Американских конгрессменов сравнили с «пьяными моряками»
Freepik
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Американские конгрессмены тратили бюджетные деньги как «пьяные моряки». Об этом написала в социальной сети X кандидат в президенты США от республиканцев и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», - заявила она.

Политик отметила, что Белому дому нужен бухгалтер, который заставит законодателей контролировать расходы. Она также призвала конгрессменов не покидать зал заседаний, пока они не разберутся с дополнительными бюджетными ассигнованиями в 2024 году.

До этого Хейли допустила, что после поражения Украины может начаться конфликт НАТО с Россией. Она добавила, что поставки Украине боеприпасов и снаряжения помогут предотвратить отправку американских военнослужащих для сражений.

В начале февраля члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат, предложив, в частности, выделить Украине 60,06 миллиарда долларов.

США Конгресс США Деньги Выборы президента США
19 февраля 2024, 02:49
Генпрокуратура ФРГ проверит раскрытие гостайны при строительстве «СП — 2»
Freepik
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В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По информации издания, сотрудники Горного ведомства города Штральзунд опубликовали сведения о местах действиях натовских подлодок и количестве оружия на них в 2018 году.

Это ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода «Северный поток - 2». Его сотрудникам теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

В начале февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул, что во взрывах на «Северных потоках» виноваты США. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к ним НАТО или ЦРУ.

Теракты на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США не позволят Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то, что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Подлодки Запад НАТО

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