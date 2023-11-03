Турецкие экспортеры пожаловались на рост конкуренции на рынке цитрусовых в России

По его словам, начался сезон таких плодов, как апельсины, яблоки, лимоны, грейпфруты, бананы и киви. Свежие фрукты, кроме Турции, в страну отправляют Азербайджан и Китай, они стали серьезными конкурентами для турецких экспортеров, однако не единственными.

«Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов - Египет, Марокко, Иран», - сказано в публикации.

Учак отметил, что во избежание сокращения доли Турции на рынке РФ производителям нужно повысить свою конкурентоспособность и качество плодов.

Ранее Минсельхоз России предложил ограничить на полгода экспорт твердой пшеницы. При этом запрет не будет распространяться на поставки в Белоруссию.

Турецкие поставщики цитрусовых столкнулись с проблемами в России, которая является крупнейшим рынком для них, из-за стремительного роста конкуренции со стороны других государств. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, передала газета Dünya.