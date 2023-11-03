03 ноября 2023, 02:48

Турецкие экспортеры пожаловались на рост конкуренции на рынке цитрусовых в России

Freepik
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Турецкие поставщики цитрусовых столкнулись с проблемами в России, которая является крупнейшим рынком для них, из-за стремительного роста конкуренции со стороны других государств. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, передала газета Dünya.

По его словам, начался сезон таких плодов, как апельсины, яблоки, лимоны, грейпфруты, бананы и киви. Свежие фрукты, кроме Турции, в страну отправляют Азербайджан и Китай, они стали серьезными конкурентами для турецких экспортеров, однако не единственными.

«Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов - Египет, Марокко, Иран», - сказано в публикации.

Учак отметил, что во избежание сокращения доли Турции на рынке РФ производителям нужно повысить свою конкурентоспособность и качество плодов.

Ранее Минсельхоз России предложил ограничить на полгода экспорт твердой пшеницы. При этом запрет не будет распространяться на поставки в Белоруссию.

Турецкие поставщики цитрусовых столкнулись с проблемами в России, которая является крупнейшим рынком для них, из-за стремительного роста конкуренции со стороны других государств. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, передала газета Dünya.

Еда Турция Торговля Россия
03 ноября 2023, 03:34
Трамп сравнил ситуацию на Украине с Афганистаном
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп высказал предположение, что про Украину перестали говорить, потому что дела там идут плохо. Об этом бывший глава Белого дома заявил, выступая перед сторонниками в Техасе, его процитировал ТАСС.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», - заявил политик.

Трамп отметил, что если бы он был президентом, конфликта России и Украины удалось бы избежать.

Подогреваемый Западом украинский конфликт станет для США «вторым Афганистаном», заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол. Штаты расходуют на Украину астрономические суммы и нарушают интересы европейцев с целью построить «однополярную модель мира», считает дипломат.

Про историю бегства США из Афганистана вспомнила и телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News. Она заявила, что попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Журналист отметила, что проще направить оружие сразу в Россию, ведь оно все равно там окажется, как это было в Афганистане.

США Афганистан Дональд Трамп Украина
03 ноября 2023, 02:37
МГТУ имени Баумана попал под очередные санкции США
Pixabay
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В очередной санкционный список Минфина США попал МГТУ имени Баумана. Реестр опубликовали на официальном сайте министерства.

Всего в новом списке фигурирует более 190 российских предприятий и почти 40 физических лиц. Помимо МГТУ имени Баумана туда попали ФАУ «Роскапстрой» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики.

В санкционный лист также пополнили «Абсолют банк», «Русский стандарт» и ВБРР.

«Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать каждое звено российской цепочки военных поставок и нацеливаться на внешних игроков, которые будут стремиться поддержать военные усилия России», - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

США ввели санкции на экспорт для 12 структур из России. Их действия назвали противоречащими «интересам национальной безопасности или внешней политики США». Экспортные ограничения ввели против компаний Aeroscan, STC Orion, ZALA Aero Group, Hartis D и других структур.

США Санкции
03 ноября 2023, 02:10
Кандидат в президенты США предложит Путину «сделку» в случае победы
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах предложить российскому лидеру Владимиру Путину сделку. По ее условиям, США откажутся принимать Украину в НАТО, а взамен Россия расторгнет военный союз с Китаем. Об этом Рамасвами заявил в интервью австралийскому телеканалу Sky News.

«Я бы предложил ему (Владимиру Путину - прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США - прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину», - обозначил условия сделки Рамасвами.

Кандидат в президенты уверен, что именно Китай представляет угрозу для США, поэтому считает приемлемым такой вариант решения украинского конфликта. Рамасвами пообещал, что если Путин примет его условия, то США «заморозят нынешние линии разграничения», то есть признают российскими новые территории.

Штаты должны стремиться к урегулированию конфликта на Украине с учетом перехода русскоговорящих регионов в состав РФ, заявил Рамасвами ранее. Продолжение поддержки Украины только подталкивает Россию к Китаю, считает политик.

США Россия НАТО Владимир Путин Украина Выборы президента США
03 ноября 2023, 01:44
Нижняя палата конгресса поддержала пакет помощи Израилю без включения Украины
Pxhere
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Члены палаты представителей американского конгресса поддержали инициативу о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю, при этом в документе нет упоминаний Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В итоге законопроект поддержали 226 членов палаты представителей, 196 высказались против. После одобрения в нижней палате конгресса инициатива поступит в сенат конгресса США.

Ранее телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News назвала «циничной политической уловкой» попытки команды американского президента Джо Байдена объединить пакеты военной поддержки Украине и Израилю для голосования в конгрессе. Она обратила внимание на то, как сейчас обстоят дела у ВСУ и предложила «отправить оружие сразу в Россию».

Как отмечал китайский военный писатель Чэнь Си, самые худшие опасения украинского главы Владимира Зеленского начали сбываться. После обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось с Украины на Израиль и Палестину. Украинские власти понимают, что у США теперь иные приоритеты

США Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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