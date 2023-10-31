Турецкие дроны Bayraktar назвали почти бесполезными в ГУР Украины

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», - заявил Валюх на мероприятии в Чехии.

Офицер отметил, что турецкие дроны чаще применяли в начале конфликта, однако сейчас их использование ограничено. Причина - укрепление обороны российской армии. По слова Валюха, последний раз Bayraktar TB2 летал не более получаса.

Турецкая компания Baykar Defence присоединилась к альянсу оборонных индустрий, который киевский режим организовал для совместного производства оружия. Компания рассчитывала запустить полный цикл производства беспилотников Bayraktar Akınci и Bayraktar TB2. Ранее представитель Baykar Defence обсудил с украинским руководством поставку БПЛА Bayraktar с интеллектуальной системой наведения.