Турецкая полиция задержала молодых людей, напавших на моряка из США

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Четин возглавил акцию протеста. Он заявил, что турецкая молодежь не будет «утешать американских солдат», которые встали на защиту Израиля и выступили против Палестины.

«Американским солдатам с окровавленными руками не место в Турции!» - отметил председатель TGB.

Члены Союза молодежи Турции выцепили прибывшего в Измир американского моряка и надели ему на голову мешок. Собравшиеся скандировали «США должны уйти».

Американское посольство подтвердило факт нападения на военнослужащего. В дипведомстве отметили, что сейчас подвергшийся атаке находится в безопасности.