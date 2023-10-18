Турецкая партия назвала выход из НАТО вопросом жизни и смерти для страны

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По его словам, западные страны оказывают давление на Турцию, чтобы та выступила за включение Швеции в блок до конца года. Перинчек указал на необходимость недопущения расширения альянса на восток.

«На первом этапе великое национальное собрание (парламент - прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции», - подчеркнул он.

Лидер партии также отметил, что Турции придется выйти из НАТО, чтобы эффективно бороться «с заговорами США».

«Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции»», - добавил Перинчек.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может пойти с ЕС разными путями. По его словам, западные страны выразили желание разорвать связи с государством.