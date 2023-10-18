Турецкая партия назвала выход из НАТО вопросом жизни и смерти для страны
Турция не может одобрить ратификацию членства Швеции в НАТО. Кроме того, страна должна проявить решимость и выйти из альянса. Об этом РИА «Новости» заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
По его словам, западные страны оказывают давление на Турцию, чтобы та выступила за включение Швеции в блок до конца года. Перинчек указал на необходимость недопущения расширения альянса на восток.
«На первом этапе великое национальное собрание (парламент - прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции», - подчеркнул он.
Лидер партии также отметил, что Турции придется выйти из НАТО, чтобы эффективно бороться «с заговорами США».
«Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции»», - добавил Перинчек.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может пойти с ЕС разными путями. По его словам, западные страны выразили желание разорвать связи с государством.