Турецкая партия назвала главные угрозы для страны

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Кроме того, по его мнению, угроза исходит от всего Североатлантического альянса. Все это необходимо учесть для разработки верной стратегии безопасности, подчеркнул политик.

«Для того чтобы разработать правильную стратегию безопасности, сначала необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО», - уверен Перинчек.

Он добавил, что партия много лет «настойчиво» указывает на это.

Лидер партии напомнил, что о «чрезвычайной угрозе» деятельности Соединенных Штатов для национальной безопасности Турции открыто заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению Догу Перинчека, теперь пришел конец «сказкам о политике равновесия»: турецкое правительство больше не может ставить под угрозу безопасность страны.