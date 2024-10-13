Турцию заподозрили в использовании БРИКС как козыря против Запада

«Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать свое участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС, в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?» - указали в материале.

По мнению автора статьи, турецкая сторона подает неоднозначные сигналы на этот счет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что БРИКС предоставит стране возможности для экономического развития. При этом он считает, что вступление в объединение не означает отказ от НАТО.

Глава МИД Хакан Фидан говорил, что, если бы Турцию приняли в ЕС, она бы не стала смотреть в сторону БРИКС.

«Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», - подчеркнули в статье.

Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.