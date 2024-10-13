13 октября 2024, 17:26

Турцию заподозрили в использовании БРИКС как козыря против Запада

РИА «Новости»
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Зигзаги Турции в отношениях с Россией, США и Китаем вызывают сомнения у стран БРИКС. Анкара может использовать союз для реорганизации своих связей с Западом, предположила газета Aydınlık.

«Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать свое участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС, в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?» - указали в материале.

По мнению автора статьи, турецкая сторона подает неоднозначные сигналы на этот счет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что БРИКС предоставит стране возможности для экономического развития. При этом он считает, что вступление в объединение не означает отказ от НАТО.

Глава МИД Хакан Фидан говорил, что, если бы Турцию приняли в ЕС, она бы не стала смотреть в сторону БРИКС.

«Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», - подчеркнули в статье.

Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Отношения Россия Запад БРИКС
13 октября 2024, 11:41
Стало известно, что Эрдоган подарил на день рождения Путину
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил красивую вазу российскому лидеру Владимиру Путину в честь дня рождения. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Ну, я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции просил доставить это подарок до телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому особое внимание было привлечено к этому», - отметил он.

День рождения Путина прошел 7 октября, ему исполнилось 72 года. Президент получил поздравления от глав многих дружественных стран, в том числе от белорусского лидера Александра Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что вечером в день рождения Путин принимал в неформальной обстановке лидеров стран СНГ, которые прибыли в Москву. Песков подчеркнул, что сам не посещал мероприятие и деталей не знает.

Реджеп Эрдоган Владимир Путин
13 октября 2024, 01:06
«Катастрофические последствия». Боррель — о запрете БАПОР в Израиле
РИА «Новости»
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал инициативу властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расценив ее как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС.

Боррель отметил, что ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу.

«ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. <…> в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», - говорится в его заявлении.

Глава евродипломатии добавил, что подобный запрет не позволит агентствам ООН помогать и защищать палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. При этом Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать БАПОР и другие агентства организации.

В Израиле комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете работы БАПОР 6 октября.

Ранее БАПОР сообщила о гибели не менее 20 человек в результате атаки армии обороны Израиля по трем школам в секторе Газа.

Израиль Европа Евросоюз ООН Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Жозеп Боррель
13 октября 2024, 00:07
Оскорбление в адрес Орбана стоило венгерскому оппозиционеру 38 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер наказал бывшего премьер-министра, депутата от левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня штрафом за публичное оскорбление действующего главы правительства Виктора Орбана. Оппозиционер сообщил об этом на своей странице в Facebook*.

Скандал произошел в начале октября на дебатах в парламенте. Дюрчань назвал Орбана предателем, обвинил в том, что политик продал честь и независимость Венгрии. За это Кевер велел депутату вернуться на свое место, а после оштрафовал на 38 тысяч долларов.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов», - сказал Дюрчань.

Депутат решил оспорить штраф. Он объявил, что обратится в Европейский суд по правам человека.

Кроме Дюрчаня с нелестными высказываниями в адрес Орбана выступила вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис, сообщили «Известия». Она назвала премьера диктатором , автократом и убийцей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Штрафы Венгрия Оппозиция Виктор Орбан
12 октября 2024, 21:45
Умер первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд
РИА «Новости»
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Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ему было 69 лет. Об этом сообщила газета Daily Record.

Представитель партии «Альба» рассказал изданию, что политик умер в субботу, 12 октября, после выступления с речью в Северной Македонии.

«Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), ушел из жизни на 70-м году жизни», - отметили в публикации.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Также он возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а с 2021 года руководил националистической партией «Альба». Также Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил слова соболезнования близким Салмонда, отметив его мастерство в дебатах и страсть к политике.

Великобритания История Шотландия

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