Турцию уличили в тайной сделке с Западом

«Эрдоган пытается снять с себя ответственность за развал Сирии. Это вряд ли будет принято в арабском и исламском мире. Потому что он действует в соответствии с планами Запада по перекройке границ всех стран региона», - сказал он.

По мнению востоковеда, если в Сирии изменится политический строй, то она исчезнет как арабское государство. Эрдоган вооружал террористов при поддержке Великобритании и США.

Такие действия можно расценить как тайную сделку, при которой Турция получает часть северной территории Сирии с городами Алеппо и Хомс, резюмировал Матузов.

Эрдоган ранее заявил, что Турция не покушается на территорию Сирии, в планах расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») - организация, признанная террористической на территории России.