Турцию уличили в тайной сделке с Западом
Масштабная операция группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии является частью плана Запада по разделу страны. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдаться за помощь террористам, Об этом в интервью «Абзацу» сообщил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.
«Эрдоган пытается снять с себя ответственность за развал Сирии. Это вряд ли будет принято в арабском и исламском мире. Потому что он действует в соответствии с планами Запада по перекройке границ всех стран региона», - сказал он.
По мнению востоковеда, если в Сирии изменится политический строй, то она исчезнет как арабское государство. Эрдоган вооружал террористов при поддержке Великобритании и США.
Такие действия можно расценить как тайную сделку, при которой Турция получает часть северной территории Сирии с городами Алеппо и Хомс, резюмировал Матузов.
Эрдоган ранее заявил, что Турция не покушается на территорию Сирии, в планах расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны.
*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») - организация, признанная террористической на территории России.