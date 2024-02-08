08 февраля 2024, 09:23

Турция заявит Путину о готовности устроить его встречу с Зеленским — СМИ

РИА «Новости»
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Турецкая сторона снова заявит президенту России Владимиру Путину о своей готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет во время визита Путина в Турцию, рассказал РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

Он напомнил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мирном процессе проигравших сторон не будет, но не планирует навязывать свои идеи по урегулированию конфликта ни одной из сторон.

«В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь. <…> Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие, других целей нет», - констатировал собеседник агентства.

Если российский лидер согласится, страна готова оказать все возможное посредничество.

Турция уже не раз заявляла о готовности стать посредником для улаживания конфликта. Кроме того, уже отмечалось, что Эрдоган во время приезда Владимира Путина может предложить ему возобновить мирные переговоры по Украине.

Владимир Зеленский Турция Россия Переговоры Владимир Путин
08 февраля 2024, 09:22
Байден дважды за несколько дней перепутал имена европейских лидеров
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Американский президент Джо Байден снова оконфузился, перепутав имя европейского лидера. Словесная оплошность 81-летнего политика стала второй за несколько дней, в этот раз он пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем, сообщило агентство Bloomberg.

«Байден в очередной раз перепутал глав европейских государств, дважды отождествив бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель», - написали авторы материала.

Американский президент во время выступления заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером ФРГ Колем, который умер в 2017 году. За пару дней до этого Байден спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном во время предвыборного мероприятия, что вызвало насмешки по всей Франции, ведь политик скончался в 1996 году.

«Байден снова допустил ошибку, но на этот раз спутав Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита 2021 года», - указали в СМИ.

В каждом случае Байден допускал ошибку, когда рассказывал заезженную историю о своем первом саммите «Большой семерки» после вступления в должность в 2021 году. Как отметили авторы публикации, возраст сильно влияет на перспективы переизбрания американского политика.

Ранее сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать странную оговорку Байдена про Миттерана. По его мнению, администрация президента «находится в тупике» из-за конфузов главы.

Саммиты Германия Эммануэль Макрон История Франция Джо Байден
08 февраля 2024, 09:17
Россия опровергла раскол в СНГ и исключила выход Армении
Unsplash
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Армения не последует примеру Молдавии и не захочет выйти из Содружества независимых государств. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА «Новости» опроверг раскол в организации.

Он подтвердил, что Армения временно отстранялась от СНГ. Однако в прошлом году она присоединилась к большинству решений октябрьского саммита и поддержала почти все совместные заявления уставных органов. Александр Панкин заявил, что это положительный результат.

«В связи с этим мы не видим признаков какого-то раскола в организации. Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям», - сказал замминистра.

Санкционное давление на Россию и Белоруссию, по его словам, укрепило у стран - участниц СНГ понимание важности укрепления связей и экономической интеграции. Александр Панкин заявил, что члены содружества сами определяли степень вовлеченности в ее дела.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит СНГ в Бишкеке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это, страны останутся партнерами.

Армения Молдавия Международные отношения МИД РФ
08 февраля 2024, 09:17
Постпред Гатилов уличил Запад в политизации спецучреждений ООН
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Страны Запада стремятся создать однополярный мир и для достижения этой цели политизируют спецучреждения ООН. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, западные государства планируют заставить мир беспрекословно соблюдать придуманные ими правила. По этой причине в последние годы происходит политизация структур ООН, созданных для решения вопросов в социальной, культурной, экономической и правовой сферах, указал Гатилов.

«Цель этой западной кампании состоит в дискредитации неугодных государств, возрождении однополярного мира, в котором узкий круг стран навязывает свои правила», - рассказал постпред России при ООН.

Он добавил, что необходимо развивать «тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка». Гатилов призвал дипломатов уважительно относиться к собеседникам и стремиться к достижению компромиссов.

«Это позволит отодвинуться от упомянутой вами „точки невозврата“, к которой нас подталкивает агрессивная политика Вашингтона и подыгрывающего ему Брюсселя», - заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытках США втянуть в ближневосточный конфликт крупнейшие страны региона. Он напомнил, что американские военные часто обстреливают проиранские группировки в Ираке и Сирии.

Россия Запад ООН
08 февраля 2024, 08:51
Решение Швеции по расследованию взрывов на «СП» приняли к сведению в ЕК
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Еврокомиссию проинформировали о решении Швеции завершить расследование теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Расследовать эти преступления продолжат два других европейских государства. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель пресс-службы ЕК.

По его словам, ответственность за проведение расследования возложили на страны-участницы Евросоюза. Работу по делу о взрывах на «СП» продолжат в Германии и Дании.

«Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на „Северном потоке“», - указал собеседник издания.

Ранее Швеция не смогла найти виновных в теракте на «Северных потоках» и завершила расследование. Официальный представитель Кремля назвал ситуацию примечательной. Он предложил понаблюдать за тем, какие результаты расследования будут у Германии.

По его словам, руководство ФРГ из-за теракта лишилось «очень важного актива». Песков напомнил, что из-за взрывов на газопроводах пострадали и немецкие компании, и налогоплательщики.

Германия Еврокомиссия Швеция Взрывы Евросоюз Северный поток

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