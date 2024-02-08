Он напомнил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мирном процессе проигравших сторон не будет, но не планирует навязывать свои идеи по урегулированию конфликта ни одной из сторон.

«В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь. <…> Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие, других целей нет», - констатировал собеседник агентства.

Если российский лидер согласится, страна готова оказать все возможное посредничество.

Турция уже не раз заявляла о готовности стать посредником для улаживания конфликта. Кроме того, уже отмечалось, что Эрдоган во время приезда Владимира Путина может предложить ему возобновить мирные переговоры по Украине.