Турция заявила о готовности провести переговоры России и Украины при одном условии
Власти Турции готовы организовать мирные переговоры России и Украины, в случае если обе стороны проявят соответствующую политическую волю. С таким заявлением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, о возможности организации переговоров Фидан сообщил в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Источник ТАСС отметил, что конфликт на Украине должен завершиться на основе международного права. Его продолжение влечет негативные последствия не только на региональном, но на и глобальном уровне, указал он.
«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что Анкара готова провести переговорный процесс, если между сторонами конфликта сформируется соответствующая политическая воля.
Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд выразил уверенность, что посредником в диалоге между Россией и Украиной мог бы стать Китай.