07 ноября 2023, 14:14

Турция заявила о готовности провести переговоры России и Украины при одном условии

РИА «Новости»
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Власти Турции готовы организовать мирные переговоры России и Украины, в случае если обе стороны проявят соответствующую политическую волю. С таким заявлением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, о возможности организации переговоров Фидан сообщил в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Источник ТАСС отметил, что конфликт на Украине должен завершиться на основе международного права. Его продолжение влечет негативные последствия не только на региональном, но на и глобальном уровне, указал он.

«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что Анкара готова провести переговорный процесс, если между сторонами конфликта сформируется соответствующая политическая воля.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд выразил уверенность, что посредником в диалоге между Россией и Украиной мог бы стать Китай.

Турция Россия Украина
07 ноября 2023, 14:14
Зурабишвили призвала грузин 8 ноября выйти на улицы
Unsplash
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В Тбилиси 8 ноября пройдет митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. Президент Саломе Зурабишвили призвала грузин выйти на улицы и начать кампанию сбора подписей, сообщило РИА «Новости».

«Завтра концерта не будет, но это сейчас неважно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», - заявила она.

Митинг, по словам Зурабишвили, станет волеизъявлением народа, признаком того, что Грузия не изменит своего курса, и ответом на гибель нарушителя границы Южной Осетии Тамаза Гинтури. Именно в этот день, 8 ноября, страна получит отчет Евросоюза о выполнении условий для членства.

Пограничники Южной Осетии 6 ноября остановили двух пьяных нарушителей около населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. По их словам, вооруженные топором мужчины хотели наехать на пограничный наряд и скрыться. Военные открыли огонь, один человек погиб.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась отправить Саломе Зурабишвили в отставку из-за нарушения конституции - самовольной поездки за рубеж. Однако инициаторам импичмента не хватило голосов в парламенте.

Грузия Евросоюз Митинги Южная Осетия
07 ноября 2023, 14:11
Нежелание Зеленского проводить выборы на Украине объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения очередных выборов из-за нестабильной обстановки внутри страны. На это Lenta.ru указал депутат Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание, что слова Зеленского об отказе от выборов прозвучали после серии заявлений о том, что они пройдут весной 2024 года.

«Однако появлялись материалы о сложной внутренней обстановке на Украине. Мы уже видели противостояние Зеленского с главнокомандующим ВСУ [Валерием] Залужным. Также буквально недавно появилась информация о желании главы разведки [Кирилла] Буданова стать президентом Украины. Поэтому позиции Зеленского ослабели», - сказал Чепа.

Депутат отметил, что президент Украины за поражения ВСУ на фронте пытается переложить ответственность на Залужного. По его мнению, в связи с этим начались чистки среди командного состава украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что «сейчас не время проводить выборы на Украине».

Владимир Зеленский Украина
07 ноября 2023, 13:58
«Вопрос жизни и смерти». Советник Пушилина объяснил нежелание Зеленского проводить выборы
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не только боится потерять свой пост после возможных в 2024 году выборов, но и опасается прихода прокуратуры, причем не одной страны, а сразу нескольких. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», - подчеркнул Гагин.

По его словам, в первую очередь действующего украинского лидера обвинят в геноциде народа собственной республики, а также русских.

При этом Зеленский столкнется лицом к лицу с американским правосудием после растрачивания западных миллиардов.

«К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: „Куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали <…> для поддержки твоей страны и народа?“» - указал советник Пушилина.

Также с претензиями к президенту Украины, по его словам, обратится израильская прокуратура после того, как танки страны сгорели в зоне СВО.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не согласен с проведением выборов президента Украины в марте 2024 года. По его словам, этому процессу противоречит объявленное в республике военное положение.

Владимир Зеленский Украина Выборы
07 ноября 2023, 13:49
«Только через территорию Египта». Кремль рассказал о сложностях оказания помощи сектору Газа
Unsplash
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Сектор Газа не получил гуманитарную помощь в необходимом объеме. Россия продолжит контактировать с Израилем, Палестиной и Египтом для разрешения этой проблемы, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Песков назвал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта тяжелой, а гуманитарную ситуацию в секторе Газа - катастрофической.

Он заявил, что виной тому продолжение операции Армии обороны Израиля. Для России, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, важно, чтобы ее граждане могли уехать из анклава, а остальное мирное население - получить помощь.

«К сожалению, помощь сейчас может доставляться только в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта. <…> В нужном объеме помощь туда не может быть доставлена», - сказал он.

Российская сторона, заверил Песков, продолжит контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем с тем, чтобы дальше искать возможность оказать эту помощь. Он заявил, что приходится синхронизировать гуманитарные паузы, получать разрешение египетской стороны и решать многие другие вопросы.

Сектор Газа остался без 60% медучреждений. Они закрылись из-за нехватки лекарств, топлива и продолжающихся бомбардировок. США исключили эвакуацию всего населения анклава. Госдеп заявил, что страна сосредоточится на оказании гумпомощи населению.

Дмитрий Песков Россия Конфликт Израиля и Палестины

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