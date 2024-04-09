09 апреля 2024, 13:54

Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров

РИА «Новости»
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Запрет на экспорт в Израиль 54 товарных групп в сфере строительства и промышленности ввело Министерство торговли Турции. В ведомстве объяснили такой шаг продолжением боевых действий в Газе. Как сообщил телеканал Yirmidort, власти страны пообещали отменить эмбарго после объявления перемирия властями Израиля и руководством палестинского анклава.

Под ограничения подпали товары из алюминия, стали, кабели, строительная техника, кирпичи, мрамор, станки, удобрения, авиатопливо и другая экспортная продукция.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Турция вела политическую и дипломатическую работу на самом высоком уровне для предотвращения боевых действий, в которых погибло большое количество мирного населения Газы.

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что введет ответные ограничения на экспорт турецких товаров. Глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган принес в жертву экономические интересы своего народа ради поддержки ХАМАС.

«Мы ответим соответствующим образом и составим расширенный список дополнительных товаров, которые Израиль запретит Турции экспортировать», - подчеркнул он.

Кац добавил, что также намерен обратиться к странам-союзникам с призывом остановить инвестиции в Турцию и отказаться от покупки товаров страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестницев.

Запрет на экспорт в Израиль 54 товарных групп в сфере строительства и промышленности ввело Министерство торговли Турции. В ведомстве объяснили такой шаг продолжением боевых действий в Газе. Как сообщил телеканал Yirmidort , власти страны пообещали отменить эмбарго после объявления перемирия властями Израиля и руководством палестинского анклава.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Международные отношения Торговля Конфликт Израиля и Палестины
09 апреля 2024, 13:38
«Интересен местный колорит». Сенатор — о продвижении российских товаров в Китае
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У России есть широкие возможности рекламировать свою продукцию в Китае, потому что на этом рынке любят колоритные национальные товары. Такое мнение в беседе с «360» выразил сенатор Вадим Деньгин.

«Китайцы всегда с удовольствием просят привезти что-то российское, полный спектр продукции. Я уверен, что будут пользоваться спросом наши национальные продукты, которыми славится каждый регион. Это нужно постоянно рекламировать, поддерживать спрос. Китайцы помешаны на товарах для поддержания здоровья. Интересен местный колорит, который китайцы воспринимают, как диковинку», - сказал он.

Политик отметил, что такой взаимообмен с Китаем на уровне компаний-производителей позволит увеличить финансовый поток между странами.

«Необходимо вспомнить и о туризме: чем более будут привлекательны российские регионы для китайцев, чем больше они будут приезжать и укреплять бюджет, помогать развитию инфраструктуры. США тут ничего сделать не смогут, у нас тут открыты все двери», - добавил сенатор.

При этом Деньгин призвал не забывать, что Китай во взаимодействии с Россией также преследует собственные цели, поэтому отечественным компаниям нужно стараться развиваться и оставаться конкурентоспособными.

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что отношения России и КНР становятся все более зрелыми, содержательными и устойчивыми.

Международные отношения Торговля Россия Китай
09 апреля 2024, 13:23
В МИД России заявили, что Путина ждут в Китае с государственным визитом в 2024 году
РИА «Новости»
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Президента Владимира Путина ждут в Китае с официальным визитом в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в КНР.

«Китайский лидер [Си Цзиньпин] приветствовал прибытие Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита <…> Путина», - отметили в МИД.

Также председатель КНР высоко оценил состояние российско-китайских отношений. Взаимодействие двух стран динамично развивается в условиях непростой ситуации в мире, уточнили в дипведомстве. Си выразил готовность к наращиванию партнерских отношений и стратегического взаимодействия с Россией.

Во время встречи с Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР поддержит развитие РФ под управлением Путина. По его словам, двусторонние отношения стран становятся зрелыми и содержательными.

На встрече с Си Цзиньпином Лавров передал ему привет от Путина.

Владимир Путин Китай
09 апреля 2024, 12:57
Кремль усомнился в дальнейшей жизнеспособности ДОВСЕ
РИА «Новости»
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Произошедшие изменения в геополитической обстановке и стратегической ситуации в мире сделали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) нежизнеспособным. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановление участия в соглашении Турции.

Договор об обычных вооружениях в Европе в 1990 году подписали 16 стран НАТО и шесть государств Варшавского договора. Стороны договорились о предельном уровне вооружений и военной техники.

В 1997 году некоторые нормы соглашения пересмотрели. Но страны североатлантического блока не стали ратифицировать новую версию документа.

Через 10 лет Россия объявила о введении моратория на выполнении условий договора, а в мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации ДОВСЕ. Документ вступил в силу 7 ноября.

После этого решения выполнение обязательств по договору приостановили США. Весной этого года по такому же пути пошли Молдавия , Белоруссия , Польша и Турция.

Он пояснил, что в ситуация изменилась в том числе по причине деградации системы безопасности Европы. Для изменения ситуации требуется выработка нового и единого подхода.

«Этот документ (ДОВСЕ - прим. ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что для выработки нового решения требуется новый диалог между государствами, который должен привести к единому взгляду на вопросы безопасности и стратегической стабильности.

«Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует, не по вине Российской Федерации», - подытожил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Европа Россия Оружие
09 апреля 2024, 12:13
Лавров передал Си Цзиньпину привет от Путина
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Пекине, заявил, что Россия и Китай будут реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами стран. Его слова привело РИА «Новости».

Лавров восхитился успехами, которых достиг Китай под руководством Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что Россию радуют успехи друзей.

Министр передал китайскому лидеру приветствие от российского коллеги. По его словам, Путин оценил поздравительное послание Си Цзиньпина по итогам проведения президентских выборов. Лавров добавил, что переизбрание Путина на пост главы государства гарантирует развитие отношений с Китаем по всем направлениям.

Си Цзиньпин, принимая Лаврова, попросил передать приветствие Путину. Он назвал российского министра опытным дипломатом и другом китайского народа, который много сделал для укрепления двусторонних отношений.

Ранее Лавров рассказал о запланированных контактах Путин и его китайского коллеги на полях саммитов ШОС и БРИКС.

Отношения Россия Си Цзиньпин

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