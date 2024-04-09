Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров

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Под ограничения подпали товары из алюминия, стали, кабели, строительная техника, кирпичи, мрамор, станки, удобрения, авиатопливо и другая экспортная продукция.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Турция вела политическую и дипломатическую работу на самом высоком уровне для предотвращения боевых действий, в которых погибло большое количество мирного населения Газы.

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что введет ответные ограничения на экспорт турецких товаров. Глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган принес в жертву экономические интересы своего народа ради поддержки ХАМАС.

«Мы ответим соответствующим образом и составим расширенный список дополнительных товаров, которые Израиль запретит Турции экспортировать», - подчеркнул он.

Кац добавил, что также намерен обратиться к странам-союзникам с призывом остановить инвестиции в Турцию и отказаться от покупки товаров страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестницев.

Запрет на экспорт в Израиль 54 товарных групп в сфере строительства и промышленности ввело Министерство торговли Турции. В ведомстве объяснили такой шаг продолжением боевых действий в Газе. Как сообщил телеканал Yirmidort , власти страны пообещали отменить эмбарго после объявления перемирия властями Израиля и руководством палестинского анклава.