Турция захотела стать посредником между Израилем и Палестиной
Турецкая сторона готова оказать посредничество для прекращения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова привел телеканал TRT Haber.
«Мы готовы к любому посредничеству», - сказал он.
По словам Эрдогана, Турция готова пойти на любые шаги для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния.
Военный конфликт между Израилем и ХАМАС начался 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и захватили несколько населенных пунктов.
Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей и взяли около 100 заложников. Жертвами нападения стали 800 человек, четверо россиян объявили пропавшими без вести.
В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки регионов сектора Газа. Местным жителям рекомендовали покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживали около 2,3 миллиона человек.