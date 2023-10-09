Турция захотела стать посредником между Израилем и Палестиной

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«Мы готовы к любому посредничеству», - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция готова пойти на любые шаги для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния.

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС начался 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и захватили несколько населенных пунктов.

Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей и взяли около 100 заложников. Жертвами нападения стали 800 человек, четверо россиян объявили пропавшими без вести.

В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки регионов сектора Газа. Местным жителям рекомендовали покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживали около 2,3 миллиона человек.