Турция захотела стать полноправным членом ШОС

«Наша цель - стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем», - заявил глава государства.

Эрдоган отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ШОС в Астане. Он заявил, что попросил у них поддержки по этому вопросу.

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин по итогам саммита ШОС. Он отметил, что хорошо известно, кто этому мешает, но политическая воля Эрдогана помогает.

Цель Турции - постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.