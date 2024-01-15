Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посол Акиф Чагатай Кылыч указывал на разные позиции страны и Евросоюза относительно санкций против России. Однако он уточнил, что республика - не «объездная дорога» в этом вопросе.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России», - указал Перинчек.

Он подчеркнул, что такой исход событий неизбежен. Партия «Родина» также работает в этом направлении, заверил политик.

Перинчек заявил, что проблемы в экономике Турции можно решить лишь при сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Санкции в отношении этих стран - это прямые санкции против республики, резюмировал он.

Также, по его словам, военные корабли Североатлантического альянса не появятся в Черном море, пока спецоперация на Украине не закончится. Он напомнил, что Турция придерживается конвенции Монтре, ограничивающей проход боевых судов через свои проливы.