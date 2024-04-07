Турция введет визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля

«Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам», - рассказал собеседник агентства.

До этого граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и оставаться там до 90 дней.

Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от ИГИЛ*. Ими оказались гражданине Таджикистана и Киргизии. Предположительно, они собирались устроить теракт в Турции. У них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

* ИЛИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.