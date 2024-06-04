04 июня 2024, 12:15

Турция увидела в БРИКС альтернативу Евросоюзу

РИА «Новости»
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Членство Турции в БРИКС обсудят на министерской встрече в Нижнем Новгороде. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что республика заинтересована во вступлении в эту межправительственную организацию, сообщила газета South China Morning Post.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Так что посмотрим, как пойдет в этом году», - сказал он во время визита в Китай.

Фидан заявил, что БРИКС станет «хорошей альтернативой» Евросоюзу и позволит расширить экономические перспективы. Он подтвердил, что, несмотря на таможенный союз с европейцами, Турция изучит новые возможности сотрудничества с партнерами на других площадках. По информации издания, членство республики обсудят на министерской встрече БРИКС в Нижнем Новгороде.

Турция заявила о планах вступить в БРИКС шесть лет назад на саммите в ЮАР. Политолог Юрий Светов предупредил, что расширение организации займет много времени.

Турция Международные отношения БРИКС
04 июня 2024, 11:26
Группа неизвестных жестко избила в Швейцарии чеченскую боксершу
Global Look Press
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Группа из пяти мужчин набросилась в Швейцарии на чеченскую боксершу Аминат Эльбукаеву. В связи с нападением девушка записала обращение и опубликовала его в Instagram*.

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На ролике видно, что у спортсменки окровавленное лицо. Она объяснила, что ее избила «группа трусов», и предупредила нападавших о последствиях поступка. Боксерша также на чеченском языке обратилась к матерям нападавших.

«Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что их без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают», - заявила она.

Позже спортсменка сообщила, что нападавших на нее мужчин задержали при попытке выехать из Швейцарии.

Ранее в немецком городе Мангейм злоумышленник набросился с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Нападавший попытался зарезать его перед митингом.

Чечня Видео Бокс Instagram Швейцария
04 июня 2024, 11:22
Законопроект о санкциях против МУС одобрили в США
Global Look Press
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Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Теперь документ рассмотрят в палате представителей и сенате. Законопроект предполагает блокировку активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС, а также запрет на выдачу виз.

Предположительно, эти меры введут в случае попыток суда способствовать судебному преследованию лиц, которые находятся под защитой США и союзников.

Прокурор МУС Ахмад Хан 20 мая запросил ордер на арест Нетаньяху , а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд считает их причастными к преступлениям против человечности в сектора Газа.

США Израиль Суд
04 июня 2024, 10:54
Сальвини предложил Макрону самому поехать на Украину
Global Look Press
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону лично поехать на Украину и принять участие в боевых действиях. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Бари, слова политика привело РИА «Новости».

«Я скажу Макрону: надень каску, езжай на Украину и не морочь головы итальянцам», - сказал Сальвини.

Сальвини является главой партии «Лига». Руководство ЕС и НАТО в последнее время часто становится объектом его критики из-за наращивания военной поддержки киевского режима.

Макрон ранее отметил, что не исключает вероятной отправки военных на территорию Украины, если армия России прорвет линию фронта. Он подчеркивал, что с таким подходом якобы согласны «многие страны».

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине.

Италия Военные Эммануэль Макрон Россия Франция
04 июня 2024, 09:43
США осложнят создание газового хаба в Турции
РИА «Новости»
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Создание в Турции газового хаба, предложенного Россией, соответствовало ее интересам, но взволновало страны Запада. Реализация проекта осложнится из-за давления США, заявил РИА «Новости» турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«На самом деле идея превращения Турции в энергетический центр, конечно, непроста. Это видение, и мы все знаем, что оно не будет реализовано в течение нескольких лет», - предупредил он.

Турция, по мнению Эрчина, отклонилась от плана обрести экономическую независимость. Будучи членом НАТО, она стремилась преследовать интересы Альянса и задвинула проект энергетического центра на второй план.

Собеседник агентства заявил, что США оказали на страну сильное влияние. Он напомнил, что бывший министр финансов и энергетики Берат Албайрак получал угрозы при реализации проекта «Турецкий поток».

Идею создать газовый хаб озвучил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция поддержала инициативу.

Инвестиции США Турция Экспорт Газ Торговля Россия НАТО Экономика

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