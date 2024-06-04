Турция увидела в БРИКС альтернативу Евросоюзу

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Так что посмотрим, как пойдет в этом году», - сказал он во время визита в Китай.

Фидан заявил, что БРИКС станет «хорошей альтернативой» Евросоюзу и позволит расширить экономические перспективы. Он подтвердил, что, несмотря на таможенный союз с европейцами, Турция изучит новые возможности сотрудничества с партнерами на других площадках. По информации издания, членство республики обсудят на министерской встрече БРИКС в Нижнем Новгороде.

Турция заявила о планах вступить в БРИКС шесть лет назад на саммите в ЮАР. Политолог Юрий Светов предупредил, что расширение организации займет много времени.