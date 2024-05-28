Турция улучшит ситуацию с российскими платежами в июне

Как отметил Разумовский, решение приняли еще в мае, но документально не зафиксировали. При этом возобновление транзакций не наблюдается. Информацию о новом витке общения с турецкими контрагентами подтвердил и гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

По данным собеседников агентства, предполагается, что платежи можно будет проводить напрямую за товары народного потребления, электронику и автообъекты. Ранее в перечень попали лекарства, еда, сельскохозяйственные продукты, текстиль, платежи в сегментах туризма и образования.

Экспортеры из Турции испытывали трудности с оплатой товаров. С 1 января банки республики стали отказываться принимать денежные переводы из России.