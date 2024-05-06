Турция решили ввести крупные штрафы за завышение цен

Нарушителям положения о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги грозит штраф от 100 тысяч до одного миллиона лир (от трех тысяч до 31 тысячи долларов по курсу).

Тех, кто будет создавать дефицит на рынке, нарушающий равновесие и свободную конкуренцию и препятствующий доступу потребителей к товарам, также ждет штраф. В этом случае на сумму от одного до 12 миллионов лир за каждое нарушение.

По данным Института статистики страны (TUIK), в апреле годовая инфляция в Турции выросла до 69,80%. Тогда как в марте она составляла 68,5% в марте.

Член Европарламента от Италии Анна Бонфриско предупреждала о росте инфляции в ЕС. По ее словам, это связно с антироссийскими санкциями, особенно касающимися поставок алюминия.