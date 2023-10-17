Турция решила предложить идею по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Турция намерена предложить участникам Организации Исламского сотрудничества (ОИС) вариант решения конфликта на Ближнем Востоке на основе стран-гарантов от каждой стороны. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Он подчеркнул, что система и природа гарантий еще не обсуждалась, но Турция преподнесет это как главный вариант урегулирования.
«Я озвучу наши предложения более широкой аудитории на встрече ОИС. Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины. <…> Для Израиля гарантами станут другие страны», - процитировала Фидана газета Sozcu.
Глава министерства иностранных дел Турции отметил, что его страна готова стать гарантом для Палестины. Предполагается, что Турция и другие государства-гаранты возьмут на себя ответственность за выполнение условий урегулирования конфликта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Запада за отсутствие реакции на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.