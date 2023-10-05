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По данным издания, встреча соберет советников по нацбезопасности от разных стран. Россию приглашать не стали. Известно, что среди участников будет советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме того, организаторы хотели бы видеть представителя от Китая, но пока неизвестно, пришлет ли кого-то КНР.

Отмечается, что на встрече обсудят «пути достижения долгосрочного мира на Украине», в частности «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского и запланированный Украиной уже в этом году мирный саммит.

Ранее международные встречи по украинскому вопросу прошли в Дании (в июне 2023 года) и Саудовской Аравии (в августе).

Турция готовится принять третью международную встречу по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что мероприятие состоится в конце октября. Об этом информировало агентство Bloomberg , сославшись на свои источники.