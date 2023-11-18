Турция призвала проверить Израиль на наличие ядерного оружия

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«Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно», - отметил он.

Турецкий лидер добавил, что власти страны будут внимательно наблюдать за действиями Израиля.

«Продвижение этого вопроса очень важно с точки зрения баланса стратегических интересов в регионе. Мы будем продолжать оказывать давление», - указал Эрдоган.

Он напомнил, что более тысячи адвокатов обратились Международный уголовный суд в Гааге с требованием о начале расследований преступлений в секторе Газа.

Ранее Эрдоган обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, израильское руководство обманывает мировое сообщество и продолжает наносить удары по сектору Газа. Он обратил внимание, что ЦАХАЛ сравнил палестинский анклав с землей.