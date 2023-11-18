Турция пригрозила «другими мерами» для снятия блокады в Газе, если дипломатия не поможет

«Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», - сказал он.

При этом турецкий министр иностранных дел не уточнил, о каких именно средствах говорит. По его словам, израильская армия намерена «не оставить ничего живого» в палестинском анклаве. Он отметил, что Турция не будет говорить о послевоенной обстановке в секторе Газа, пока регион не перестанут обстреливать.

Ранее ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявил о расширении военных действий в Газе. По словам военных еврейского государства, противник специально выполняет боевые задачи с жилых районов и пытается атаковать войска с использованием противотанковых снарядов и бомб.