Турция пообещала не пускать корабли НАТО в Черное море

Политик напомнил, что страна придерживается конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через свои проливы.

«Положения конвенции в нынешней ситуации гарантируют стабильность в Черном море и недопуск кораблей альянса в эти воды. Мы ожидаем, что корабли НАТО не появятся здесь», - отметил он.

Перинчек признал, что у правящей Партии справедливости случаются порой отклонения от общего стратегического видения. Однако главное направление состоит в недопуске кораблей в Черное море.

Конвенцию Монтре согласовали в 1936 году, документ ограничивает нахождение в Черном море иностранных судов тремя неделями. При этом в исключительных ситуациях власти Турции могут ограничить или запретить проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.