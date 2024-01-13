Турция пообещала не допустить создания террористического государства возле себя

Турецкие власти поговорили о борьбе с террористами в Сирии и Ираке. Эту борьбу пообещали продолжить до тех пор, пока «террористические болота» на иракской и сирийской территориях не высохнут. На совещании также отметили, что главным приоритетом Турции является постоянное уничтожение любых террористических угроз, кто бы за ними ни стоял.

Ранее желающего присоединиться к сирийским террористам выявили в Ростовской области, он готовился к этому в 2022 году. Мужчина проведет в заключении семь лет и выплатит 40 тысяч рублей штрафа.