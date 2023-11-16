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«Комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО, что является еще одним ударом по надеждам этой скандинавской страны на вступление в западный альянс после 18 месяцев ожидания», - сообщило издание.

Комиссия, которую контролирует правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проведет дальнейшие переговоры, заявил Октай. Он подчеркнул, что переговоры по вопросу продолжатся, но никаких дат не назвал.

Соединенные Штаты «уверены», что Швеция скоро станет членом НАТО, заявил посол США в Венгрии, отмечало агентство Reuters. Страна не станет последним членом альянса, уверен посол.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в альянс. Страна подала заявку на вступление в военный блок в мае 2022 года.