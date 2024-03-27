Турция передала России данные о двух террористах из Crocus City Hall

По данным издания, в стране изучили информацию о двух террористах, побывавших в Турции в феврале и марте. Все сведения о них передали Москве.

«Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами», - указали в материале.

Ранее СМИ выяснили, что двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Турцию жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли.

Подозреваемые находились в Стамбуле в период с 27 февраля по 2 марта.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. От их рук погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.