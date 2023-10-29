Турция ответила на обвинения в антисемитизме в адрес Эрдогана

«Попытки некоторых чиновников в Израиле изменить повестку через клевету и искажение в надежде скрыть резню в секторе Газа не дадут никаких результатов. Ярким показателем является то, что эти чиновники нацелены против президента Турции и генерального секретаря ООН», - заявили в ведомстве.

МИД также призвал Израиль прекратить огонь и закончить варварскую деятельность, направленную против палестинского народа.

В субботу, 28 октября, Эрдоган выступил на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Во время выступления он заявил, что Турция объявит Израиль страной - военным преступником , а также возложил ответственность за ситуацию в Газе на Запад.