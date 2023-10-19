Турция отказалась пускать в Черное море военные корабли нечерноморских стран

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«Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа „региональной ответственности“, и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтре», - заверили в Турции.

Республика запретила проход военных кораблей через свои проливы после начала спецоперации России на Украине. Однако Запад выступил с предложением сопровождать торговые суда участников зерновой сделки кораблями НАТО и других государств. Источник ТАСС говорил, что на Турцию оказывали давление в контексте этой идеи.

Бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что власти страны выступают против вхождения новых военных судов в Черное море. В республике не хотят разрастания войн в регионе, указывал экс-министр.